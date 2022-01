Atp Cup | Berrettini si arrende a De Minaur | pareggio Australia

(Di domenica 2 gennaio 2022) Non è positivo il ritorno alle gare di Matteo. A un mese e mezzo dall'infortunio alle Atp Finals di Torino l'azzurro perde per 6 - 3 7 - 6 (7 - 4) contro Aex Deil secondo singolare ...

Matteo Berrettini ha ceduto a De Minaur nel secondo match dellatra Italia e Australia. Dopo il successo in avvio di Jannik Sinner, il leader del tennis italiano, n.7 del ranking, è stato battuto 6 - 3 7 - 6(4), in un'ora e 24 minuti, da De Minaur, n.34 ...A un mese e mezzo dall'infortunio alleFinals di Torino l'azzurro perde per 6 - 3 7 - 6 (7 - 4) contro Aex De Minaur il secondo singolare della sfida dicontro l'Australia. De Minaur è un ...Tennis. Jannik Sinner ha iniziato nel migliore dei modi la propria stagione battendo nettamente Max Purcell in ATP Cup. Il 20enne altoatesino si è imposto con lo score di 6-1 6-3, permettendo così all ...Matteo Berrettini ha ceduto a De Minaur nel secondo match della Atp Cup tra Italia e Australia. Dopo il successo in avvio di Jannik Sinner, il leader del tennis italiano, n.7 del ranking, è stato batt ...