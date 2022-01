Ansia in casa Fiorentina! Un giocatore positivo al Covid-19 (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo diverse squadre in Serie A, il Coronavirus ha colpito anche la Fiorentina. Infatti, un membro del gruppo squadra è risultato positivo al tampone. Nonostante la positività, Vincenzo Italiano può sorridere. Covid Fiorentina Italiano Infatti, come riporta Fiorentina.it, il giocatore non è stato a contatto con la squadra, in quanto ha passato le feste con alcuni familiari, risultati positivi anche loro. É esclusa la bolla per i Viola, che prepareranno così la partita con l’Udinese, in programma il 6 Gennaio alle 20.45. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo diverse squadre in Serie A, il Coronavirus ha colpito anche la Fiorentina. Infatti, un membro del gruppo squadra è risultatoal tampone. Nonostante la positività, Vincenzo Italiano può sorridere.Fiorentina Italiano Infatti, come riporta Fiorentina.it, ilnon è stato a contatto con la squadra, in quanto ha passato le feste con alcuni familiari, risultati positivi anche loro. É esclusa la bolla per i Viola, che prepareranno così la partita con l’Udinese, in programma il 6 Gennaio alle 20.45. Francesco Scanu

