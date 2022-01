Anche la Spagna dice no all’inclusione del nucleare tra le fonti “verdi”. Spaccatura in Europa, l’Italia tace (Di domenica 2 gennaio 2022) Anche il governo spagnolo respinge la proposta della Commissione Ue di considerare fonti green il nucleare e le centrali a ciclo combinato alimentate a gas naturale. Lo scrive il quotidiano El Pais citando una nota del Ministero della transizione ecologica spagnolo. “Il gas naturale e il nucleare non possono essere considerati tecnologie verdi o sostenibili nelle normative tassonomiche, a prescindere dalla possibilità che si possano continuare a fare investimenti nell’una o nell’altra. Indipendentemente dal fatto che si continuino a investire nell’una o nell’altra, riteniamo che non siano energie verdi o sostenibili”, sottolinea il vicepresidente nella nota diffusa da Ecological Transition: “Non ha senso e manda segnali sbagliati per la transizione energetica di tutta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022)il governo spagnolo respinge la proposta della Commissione Ue di consideraregreen ile le centrali a ciclo combinato alimentate a gas naturale. Lo scrive il quotidiano El Pais citando una nota del Ministero della transizione ecologica spagnolo. “Il gas naturale e ilnon possono essere considerati tecnologieo sostenibili nelle normative tassonomiche, a prescindere dalla possibilità che si possano continuare a fare investimenti nell’una o nell’altra. Indipendentemente dal fatto che si continuino a investire nell’una o nell’altra, riteniamo che non siano energieo sostenibili”, sottolinea il vicepresidente nella nota diffusa da Ecological Transition: “Non ha senso e manda segnali sbagliati per la transizione energetica di tutta ...

