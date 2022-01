A Battipaglia una veglia funebre in memoria di un pino abbattuto (Di domenica 2 gennaio 2022) In guerra le comunità piangono ad ogni battaglia i propri cari. Così accade che a Battipaglia il Collettivo La Fronda che da circa un mese ha intrapreso un’azione di documentazione e contestazione degli abbattimenti e delle capitozzature indiscriminate in corso sul territorio pubblico, ha organizzato una vera e propria veglia funebre in memoria di un esemplare di pino Pinea, abbattuto in mattinata dagli operai di Alba Nuova. Qui infatti c’è la società municipalizzata addetta al servizio di raccolta rifiuti ad occuparsi della manutenzione del verde urbano, con discutibili risultati. Ieri sera gli attivisti si sono riuniti alle 20 e 30 in via Ricciardi per condividere simbolicamente il doloroso momento di addio, lasciando ognuno una piccola candela ai piedi del tronco reciso. La ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 2 gennaio 2022) In guerra le comunità piangono ad ogni battaglia i propri cari. Così accade che ail Collettivo La Fronda che da circa un mese ha intrapreso un’azione di documentazione e contestazione degli abbattimenti e delle capitozzature indiscriminate in corso sul territorio pubblico, ha organizzato una vera e propriaindi un esemplare diPinea,in mattinata dagli operai di Alba Nuova. Qui infatti c’è la società municipalizzata addetta al servizio di raccolta rifiuti ad occuparsi della manutenzione del verde urbano, con discutibili risultati. Ieri sera gli attivisti si sono riuniti alle 20 e 30 in via Ricciardi per condividere simbolicamente il doloroso momento di addio, lasciando ognuno una piccola candela ai piedi del tronco reciso. La ...

Advertising

cilentano_it : Ieri si è tenuta una conferenza stampa organizzata dall’On Nicola Acunzo presso la sala stampa della camera dei dep… - ottopagine : A Battipaglia una 'veglia funebre' per l'albero abbattuto dal Comune #Battipaglia - andreina_miller : @Carmen24583545 Ti ringrazio. Ho appena visto ma un punto vendita è in una stazione di servizio a Frosinone … io st… - Spill_Words : Spotlight On Writers Francesco Abate @FrancescoAbate3 Where, do you hail from? Io sono di Battipaglia, una picc… - ONDANEWSweb : Furto in una casa a Battipaglia. Condannati al risarcimento il condominio e un'impresa per mancata sorveglianza -… -