WTA Melbourne 2022, Camila Giorgi inizia la stagione con un sogno nel cassetto (Di sabato 1 gennaio 2022) La magia di un’estate a Montreal. Nel 2021 d’oro dello sport italiano, Camila Giorgi ha saputo dare un contributo importante alla propria carriera. La vittoria finale in quella serata (italiana) di Ferragosto del WTA1000 sul cemento canadese ha rappresentato la punta massima della carriera di Camila. Il computo dei titoli nel suo percorso agonistico ha raggiunto quota tre: ‘s-Hertogenbosch nel 2015, Linz nel 2018 e appunto Montreal nel 2021. In Québec la marchigiana ha chiuso il cerchio, diventando la seconda italiana a vincere un torneo di questa categoria dopo Flavia Pennetta a Indian Wells nel 2014. Una stagione quella che è andata in archivio positiva per l’azzurra: 26 vittorie e 17 sconfitte totali, le semifinali raggiunte nel Tenerife Ladies Open e nel Viking International Eastbourne, senza dimenticare i quarti ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022) La magia di un’estate a Montreal. Nel 2021 d’oro dello sport italiano,ha saputo dare un contributo importante alla propria carriera. La vittoria finale in quella serata (italiana) di Ferragosto del WTA1000 sul cemento canadese ha rappresentato la punta massima della carriera di. Il computo dei titoli nel suo percorso agonistico ha raggiunto quota tre: ‘s-Hertogenbosch nel 2015, Linz nel 2018 e appunto Montreal nel 2021. In Québec la marchigiana ha chiuso il cerchio, diventando la seconda italiana a vincere un torneo di questa categoria dopo Flavia Pennetta a Indian Wells nel 2014. Unaquella che è andata in archivio positiva per l’azzurra: 26 vittorie e 17 sconfitte totali, le semifinali raggiunte nel Tenerife Ladies Open e nel Viking International Eastbourne, senza dimenticare i quarti ...

