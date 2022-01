NBA 2021-2022: Danilo Gallinari esce dal protocollo Covid e torna in campo con Atlanta (Di domenica 2 gennaio 2022) Gli Atlanta Hawks ritrovano Danilo Gallinari. Il giocatore italiano è uscito dalla positività al Covid-19 e tornerà in campo il 4 gennaio nella sfida con i Portland Trail Blazers. Il “Gallo” non gioca un match dallo scorso 17 dicembre, quando gli Hawks hanno perso contro Denver. Quello di Gallinari non è solo l’unico recupero per Atlanta. Infatti oltre all’azzurro, ci saranno anche il ritorno in campo di Kevin Huerter ed Onyeka Okongwu, ma gli Hawks, invece, perdono il coach Nate McMillan, che è entrato nel protocollo sanitario della NBA. Finora Danilo Gallinari ha vissuto una stagione complicata, uscendo dalla panchina e viaggiando a poco più di nove punti (9.6) e quattro rimbalzi di media a partita. ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) GliHawks ritrovano. Il giocatore italiano è uscito dalla positività al-19 e tornerà inil 4 gennaio nella sfida con i Portland Trail Blazers. Il “Gallo” non gioca un match dallo scorso 17 dicembre, quando gli Hawks hanno perso contro Denver. Quello dinon è solo l’unico recupero per. Infatti oltre all’azzurro, ci saranno anche il ritorno indi Kevin Huerter ed Onyeka Okongwu, ma gli Hawks, invece, perdono il coach Nate McMillan, che è entrato nelsanitario della NBA. Finoraha vissuto una stagione complicata, uscendo dalla panchina e viaggiando a poco più di nove punti (9.6) e quattro rimbalzi di media a partita. ...

