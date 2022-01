Napoli, Petagna e Malcuit positivi: il comunicato del club (Di sabato 1 gennaio 2022) Il Napoli perde altri due giocatori in vista della sfida contro la Juventus: Petagna e Malcuit positivi al Covid Il Napoli perde altri due elementi in vista della sfida contro la Juventus: Petagna e Malcuit sono i nuovi calciatori positivi degli azzurri. Il comunicato del club: ? Si comunica che i calciatori Malcuit e Petagna sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatto con persone positive al Covid-19. pic.twitter.com/nEd4xnJUG0— Official SSC Napoli (@sscNapoli) January 1, 2022 Tegola per Spalletti che in questi giorni dovrà preparare la sfida contro i bianconeri con ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 gennaio 2022) Ilperde altri due giocatori in vista della sfida contro la Juventus:al Covid Ilperde altri due elementi in vista della sfida contro la Juventus:sono i nuovi calciatoridegli azzurri. Ildel: ? Si comunica che i calciatorisono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatto con persone positive al Covid-19. pic.twitter.com/nEd4xnJUG0— Official SSC(@ssc) January 1, 2022 Tegola per Spalletti che in questi giorni dovrà preparare la sfida contro i bianconeri con ...

