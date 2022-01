Napoli, Malcuit e Petagna in quarantena: entrati a contatto con positivi al Covid (Di sabato 1 gennaio 2022) Il Napoli rischia di perdere altre due pedine in vista della partita contro la Juventus, stavolta non propriamente per un contagio al Covid ma per le regole dello stato nell’ambito della pandemia. Malcuit e Petagna, infatti, sono stati posti in quarantena al rientro in città dalla sosta natalizia a causa di un contatto con delle persone poi risultate positive al Covid-19. Qualora avessero tre dosi di vaccino e nessun sintomo, oltre a un tampone negativo, potranno giocare contro i bianconeri, in caso contrario no. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Ilrischia di perdere altre due pedine in vista della partita contro la Juventus, stavolta non propriamente per un contagio alma per le regole dello stato nell’ambito della pandemia., infatti, sono stati posti inal rientro in città dalla sosta natalizia a causa di uncon delle persone poi risultate positive al-19. Qualora avessero tre dosi di vaccino e nessun sintomo, oltre a un tampone negativo, potranno giocare contro i bianconeri, in caso contrario no. SportFace.

