Mattarella | ' lascio mio ruolo con fiducia in futuro | l' Italia crescerà' Adnkronos** 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 gennaio 2022) (Adnkronos) - "In queste ore -avverte il Capo dello Stato- i contagi tornano a preoccupare e i livelli di guardia si alzano a causa delle varianti del virus -imprevedibili nelle mutevoli configurazioni-", causando "talvolta un senso di frustrazione". Tuttavia "non dobbiamo scoraggiarci", ricordando ancora una volta che "i vaccini sono stati, e sono, uno strumento prezioso, non perché garantiscano l'invulnerabilità ma perché rappresentano la difesa che consente di ridurre in misura decisiva danni e rischi, per sé e per gli altri". Mattarella stavolta fa appello non solo al senso civico, ma invita anche a non dimenticare "cosa avremmo dato per avere il vaccino", quando nei "primi mesi della pandemia" eravamo preda di una "sensazione di impotenza e di disperazione", vedendo le "bare trasportate dai mezzi militari"; soffrendo per il "lungo, necessario confinamento di tutti in casa", per ...