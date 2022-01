Luna, Marte e il ritorno dell’acceleratore di particelle del Cern, la scienza nel 2022 secondo Nature (Di sabato 1 gennaio 2022) L’anno che verrà nell’ambito della ricerca scientifica non sarà solo caratterizzato dalla lotta alla pandemia di Covid 19. Il 2022 vedrà il ritorno sulla Luna e nuove missioni alla ricerca della vita (batterica) su Marte. Una degli appuntamenti più importanti però è il ritorno in funzione del più grande acceleratore di particelle del mondo, il Large Hadron Collider (Lhc) del Cern di Ginevra, dopo la pausa tecnica accenderà nuovi entusiasmi per l’esplorazione della cosiddetta nuova fisica. Sono questi alcuni degli eventi principali della scienza per il nuovo anno, indicati dalla rivista Nature sul suo sito. Il 2022 segna l’ingresso nel terzo anno della pandemia di Covid-19 e l’impegno più immediato, scrive ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) L’anno che verrà nell’ambito della ricerca scientifica non sarà solo caratterizzato dalla lotta alla pandemia di Covid 19. Ilvedrà ilsullae nuove missioni alla ricerca della vita (batterica) su. Una degli appuntamenti più importanti però è ilin funzione del più grande acceleratore didel mondo, il Large Hadron Collider (Lhc) deldi Ginevra, dopo la pausa tecnica accenderà nuovi entusiasmi per l’esplorazione della cosiddetta nuova fisica. Sono questi alcuni degli eventi principali dellaper il nuovo anno, indicati dalla rivistasul suo sito. Ilsegna l’ingresso nel terzo anno della pandemia di Covid-19 e l’impegno più immediato, scrive ...

