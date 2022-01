Juve, chi ha colpito più legni nel 2021? E forse non sapevate che... (Di sabato 1 gennaio 2022) Una Supercoppa, una coppa Italia, una qualificazione in Champions, ed ora un quinto posto in rimonta in campionato, con vista sugli ottavi di Champions (e il Villarreal nel mirino, per febbraio): il ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 gennaio 2022) Una Supercoppa, una coppa Italia, una qualificazione in Champions, ed ora un quinto posto in rimonta in campionato, con vista sugli ottavi di Champions (e il Villarreal nel mirino, per febbraio): il ...

Advertising

Gazzetta_it : Fagioli, Soulé & co.: chi sono i ragazzi del futuro Juve e quando saranno pronti #juventus - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Juve, chi ha colpito più legni nel 2021? E forse non sapevate che... - sportli26181512 : Juve, chi ha colpito più legni nel 2021? E forse non sapevate che...: Juve, chi ha colpito più legni nel 2021? E fo… - Gazzetta_it : Juve, chi ha colpito più legni nel 2021? E forse non sapevate che... - gilnar76 : Zampini prende in giro le rivali della Juve: «Auguri a chi ha vinto più trofei» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -