Jessica Selassié e i dubbi su Alessandro: “Più spinto e coinvolto con Soleil che con Sophie” (Di sabato 1 gennaio 2022) L’entrata di Alessandro Basciano ha scosso gli equilibri della casa e messo a dura prova l’amicizia tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié. Le due hanno chiarito, ma la principessa ha ancora qualche dubbio e ieri ha confidato tutto a Manuel. “Più volte gli faccio le battutine perché se tu hai mollato Gianmaria per un altro ragazzo (Alessandro) perché ancora non vi siete baciati? Dov’è questa attrazione? Ci state prendendo in giro? Anche lei, che mi chiama di continuo quando è con lui, basta, altrimenti sembra che sto lì a fare il carciofo. Da qui in avanti evito di stare con lei, visto che sempre con lui”. Jessica Selassié su Soleil, Alessandro e Sophie. Alla fine ieri sera il limone tra ... Leggi su biccy (Di sabato 1 gennaio 2022) L’entrata diBasciano ha scosso gli equilibri della casa e messo a dura prova l’amicizia traCodegoni e. Le due hanno chiarito, ma la principessa ha ancora qualcheo e ieri ha confidato tutto a Manuel. “Più volte gli faccio le battutine perché se tu hai mollato Gianmaria per un altro ragazzo () perché ancora non vi siete baciati? Dov’è questa attrazione? Ci state prendendo in giro? Anche lei, che mi chiama di continuo quando è con lui, basta, altrimenti sembra che sto lì a fare il carciofo. Da qui in avanti evito di stare con lei, visto che sempre con lui”.su. Alla fine ieri sera il limone tra ...

Advertising

Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Sophie Codegoni svela ad Alessandro Basciano che Jessica Selassié lo ha nominato - Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Lulù Selassié litiga con Sophie e l'accusa di aver preso in giro Jessica * - IsaeChia : #GfVip 6, scatta il bacio tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme (ma lei lo avvisa che fuori ha un altro!) Dur… - Laclair05713582 : OK GUYS, vi spiego il concetto. Je=Jessica Selassie Rù=Barù Vedete Lulu o Manuel da qualche parte? Andate a rompere… - white_waterlily : #gfvip già non le sopportavo, adesso di più ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Selassié Giucas Casella, attimi di confusione al Grande Fratello Vip: "Non capisco niente" ' Che sta succedendo? Non capisco niente, che ore sono? Non erano le due di notte? Ma come buon anno?' ha ammesso Giucas estremamente stralunato e quasi nel panico, fino a che Jessica Selassiè non ...

GF Vip, Soleil e Alessandro molto vicini durante la festa di Capodanno: flirt in vista? Il giovane Basciano sembra aver fatto breccia nel cuore di numerose concorrenti del reality, in particolare in quello di Jessica Selassiè, Sophie Codegoni e adesso anche in quello di Soleil Sorge. GF ...

La gieffina vip Jessica Selassi nel 2017 si vantava a Riccanza Spendo 100mila euro al mese Gossip News ' Che sta succedendo? Non capisco niente, che ore sono? Non erano le due di notte? Ma come buon anno?' ha ammesso Giucas estremamente stralunato e quasi nel panico, fino a cheSelassiè non ...Il giovane Basciano sembra aver fatto breccia nel cuore di numerose concorrenti del reality, in particolare in quello diSelassiè, Sophie Codegoni e adesso anche in quello di Soleil Sorge. GF ...