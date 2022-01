Incastrati, la recensione: Ficarra e Picone in versione seriale su Netflix (Di sabato 1 gennaio 2022) La recensione di Incastrati, la serie di Ficarra e Picone per Netflix, piacevole commedia che strizza l'occhio al crime, in catalogo dal 1 gennaio 2022. Scriviamo la recensione di Incastrati vedendo nella serie tv di Ficarra e Picone per Netflix un'ulteriore conferma di un mondo che è, almeno temporaneamente, cambiato: due anni fa l'ultimo film del due comico siciliano, Il primo Natale, era tra i successi cinematografici delle feste e riempiva le sale di spettatori, mentre ora è lo streaming la destinazione (sicura) scelta per raccontare la nuova storia in un momento di difficoltà per le sale. È inoltre diverso il formato scelto per costruire il racconto, passando dal film alla serie, che permette un'evoluzione di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 gennaio 2022) Ladi, la serie diper, piacevole commedia che strizza l'occhio al crime, in catalogo dal 1 gennaio 2022. Scriviamo ladivedendo nella serie tv diperun'ulteriore conferma di un mondo che è, almeno temporaneamente, cambiato: due anni fa l'ultimo film del due comico siciliano, Il primo Natale, era tra i successi cinematografici delle feste e riempiva le sale di spettatori, mentre ora è lo streaming la destinazione (sicura) scelta per raccontare la nuova storia in un momento di difficoltà per le sale. È inoltre diverso il formato scelto per costruire il racconto, passando dal film alla serie, che permette un'evoluzione di ...

Advertising

badtasteit : #Incastrati (prima stagione): la recensione - tvblogit : RT @PaoloSutera: La prima novità del 2022 è lo sbarco su @NetflixIT di Ficarra e Picone:con #Incastrati l'obiettivo è non tanto conquistare… - PaoloSutera : La prima novità del 2022 è lo sbarco su @NetflixIT di Ficarra e Picone:con #Incastrati l'obiettivo è non tanto conq… - SerieTvserie : Con Incastrati Ficarra e Picone diventano testimonial d’eccezione per Netflix: la recensione in anteprima - tvblogit : Con Incastrati Ficarra e Picone diventano testimonial d’eccezione per Netflix: la recensione in anteprima -