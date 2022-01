Firenze: controlli e multe per pulizia strade sospesi dal 3 gennaio al 31 marzo (Di sabato 1 gennaio 2022) Lo ha deciso la giunta comunale su proposta dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti a causa della situazione sanitaria che vede molte persone in quarantena. Le auto quindi potranno non essere più spostate durante la pulizia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 1 gennaio 2022) Lo ha deciso la giunta comunale su proposta dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti a causa della situazione sanitaria che vede molte persone in quarantena. Le auto quindi potranno non essere più spostate durante laL'articolo proviene daPost.

