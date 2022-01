E’ morto Calisto Tanzi | l’ex patron della Parmalat che finì in galera con il crac del 2003

(Di sabato 1 gennaio 2022) Roma, 1 gen — Scompare a 83 anni, celebree storico Presidente del Parma calcio, fatto ascendere proprio sotto la sua guida nell’Olimpo del calcio italiano. Figura controversa, dallo spiccato gusto per le iperboli e con un oggettivo fiuto per gli affari, fece assurgere l’aziendaai vertici del capitalismo «alimentare» e«industria del food», salvo poi sprofondare nel baratro delfinanziario del, la cui appendice giudiziaria è ben nota.. Aveva 83 anni, all’esito del processo, venne infatti condannato al carcere assieme ai massimi vertici aziendali. Tra gli anni Settanta e Ottanta, ...

SkySport : ULTIM'ORA PARMA MORTO CALISTO TANZI ALL'ETÀ DI 83 ANNI È stato proprietario del club dal 1989 al 2003

Parma, 1 Gennaio 2022 – Parma Calcio 1913 porge le più sentite condoglianze alla famiglia Tanzi, per la scomparsa di ... In tasca un diploma in ragioneria, a 22 anni Tanzi rileva la piccola azienda di fam ...