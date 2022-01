Cislago, incidente in monopattino la notte di Capodanno: 37enne in elicottero a Varese (Di sabato 1 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un uomo di 37 anni è rimasto ferito in maniera molto grave in seguito ad un incidente con il monopattino nella notte di Capodanno a Cislago. L’incidente si è verificato alle 3,50 in via Cavalieri di Vittorio Veneto, nei pressi dell’incrocio con via Marco Polo. Ancora da ricostruire la dinamica, su cui stanno lavorando i tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 1 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un uomo di 37 anni è rimasto ferito in maniera molto grave in seguito ad uncon ilnelladi. L’si è verificato alle 3,50 in via Cavalieri di Vittorio Veneto, nei pressi dell’incrocio con via Marco Polo. Ancora da ricostruire la dinamica, su cui stanno lavorando i tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

