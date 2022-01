Bancomat: con questo errore la carta viene inghiottita (Di domenica 2 gennaio 2022) Quando si fa un’operazione al Bancomat bisogna fare molta attenzione. In questo caso, ad esempio, c’è il rischio che la carta venga inghiottita Il Bancomat è diventato uno strumento di uso comune. Dobbiamo, però, anche considerare i possibili rischi delle operazioni che andiamo ad effettuare. Se per quanto concerne le manomissioni bisogna prendere alcune semplici precauzioni, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 2 gennaio 2022) Quando si fa un’operazione albisogna fare molta attenzione. Incaso, ad esempio, c’è il rischio che lavengaIlè diventato uno strumento di uso comune. Dobbiamo, però, anche considerare i possibili rischi delle operazioni che andiamo ad effettuare. Se per quanto concerne le manomissioni bisogna prendere alcune semplici precauzioni, L'articolo proda Consumatore.com.

Advertising

stanzaselvaggia : Tassista non accetta il pagamento con bancomat adducendo scuse improbabili, discussione e fatti ancora da chiarire… - m_ioia : @luisaMononoke Con banca Intesa pago 0 euro il bonifico normale e 1,60 euro quello istantaneo. Con UniCredit pagavo… - ROBYK2 : @luisaMononoke Calma se viene fatto allo sportello è normale.modera il linguaggio forse dovresti farlo on line oppu… - findomitalia : RT @moneymistressvi: Il mio 2021 si conclude con 3mila e 175 euro solo dal mio bancomat @fabri_976 ?? brava vacchetta continua così che in q… - yoursmccann : nel mio paese hanno fatto saltare in aria l'ambulanza veterinaria e ieri con i botti anche un bancomat e un cassone… -