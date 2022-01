Arriva la batosta di fine anno: ora dovremmo fare molta più attenzione a quali dispositivi utilizziamo (Di sabato 1 gennaio 2022) Arriva oggi, come regalo di ultimo dell’anno, l’aggiornamento per i primi tre mesi del 2022: gli interventi del governo (stiamo parlando di 3,8 miliardi) riescono a sterilizzare solo una parte dei rincari. Si stima che in un un anno, per le famiglie, ci sarà una maggiore spesa per 994 euro all’anno, che probabilmente potranno essere divise in dieci rate. Il rincaro delle bollette si presenterà già nei primi tre mesi del 2022 – Computermagazine.itCome previsto ormai da qualche settimana, Arriva la stangata di Capodanno, giusto per chiudere questo elettrizzante 2021. Dal primo gennaio scattano i nuovi e temuti aumenti record per le tariffe energetiche che saranno in vigore fino al 31 marzo, un trimestre pesante in arrivo: per l’elettricità ci sarà una ... Leggi su computermagazine (Di sabato 1 gennaio 2022)oggi, come regalo di ultimo dell’, l’aggiornamento per i primi tre mesi del 2022: gli interventi del governo (stiamo parlando di 3,8 miliardi) riescono a sterilizzare solo una parte dei rincari. Si stima che in un un, per le famiglie, ci sarà una maggiore spesa per 994 euro all’, che probabilmente potressere divise in dieci rate. Il rincaro delle bollette si presenterà già nei primi tre mesi del 2022 – Computermagazine.itCome previsto ormai da qualche settimana,la stangata di Capod, giusto per chiudere questo elettrizzante 2021. Dal primo gennaio scattano i nuovi e temuti aumenti record per le tariffe energetiche che sarin vigore fino al 31 marzo, un trimestre pesante in arrivo: per l’elettricità ci sarà una ...

