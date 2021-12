The book of Boba Fett: svelato un mistero (Di venerdì 31 dicembre 2021) The book of Boba Fett: la serie di Disney+ ha finalmente svelato un mistero che da anni perseguita gli appassionati di Star Wars The book of Boba Fett è la serie Disney + che affronta come è riuscito a sopravvivere al Sarlacc de Il ritorno dello Jedi il cacciatore di taglie interpretato da Temuera Morrison. Era una domanda che i fan di Star Wars si ponevano da ben 38 anni e, finalmente, adesso abbiamo una risposta. La serie di Lucasfilm incentrata sul personaggio cacciatore di taglie più famoso del francise, Boba Fett, mette in luce il quesito che da molti anni tormenta gli appassionati. Nel primo episodio, disponibile dal 29 dicembre in streaming su Disney+, gli spettatori hanno scoperto come è riuscito ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 31 dicembre 2021) Theof: la serie di Disney+ ha finalmenteunche da anni perseguita gli appassionati di Star Wars Theofè la serie Disney + che affronta come è riuscito a sopravvivere al Sarlacc de Il ritorno dello Jedi il cacciatore di taglie interpretato da Temuera Morrison. Era una domanda che i fan di Star Wars si ponevano da ben 38 anni e, finalmente, adesso abbiamo una risposta. La serie di Lucasfilm incentrata sul personaggio cacciatore di taglie più famoso del francise,, mette in luce il quesito che da molti anni tormenta gli appassionati. Nel primo episodio, disponibile dal 29 dicembre in streaming su Disney+, gli spettatori hanno scoperto come è riuscito ...

