Sergio Mattarella, l'ultimo discorso di fine anno (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il presidente delle Repubblica Sergio Mattarella questa sera tiene il suo settimo e ultimo discorso di auguri di fine anno agli italiani. Il capo dello Stato infatti vede scadere il suo settennato il ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il presidente delle Repubblicaquesta sera tiene il suo settimo edi auguri diagli italiani. Il capo dello Stato infatti vede scadere il suo settennato il ...

Advertising

trash_italiano : GRAZIE SERGIO MATTARELLA - FranAltomare : “Sprecare l’opportunità del #vaccino è un offesa per chi non l’ha avuta” Sergio Mattarella asfalted #novax. #DiscorsodiFineAnno - Agenzia_Ansa : Attesa per l'ultimo discorso del Presidente della Repubblica. L'intervento di fine anno di Sergio Mattarella, trasm… - vetustissima : Tutti in piedi per il nostro #PresidenteDellaRepubblica Sergio #Mattarella. Grazie per le parole, per i gesti, pe… - RobertaOdicino : RT @amaricord: Sergio Mattarella che ringrazia noi vaccinati per la maturità e senso di responsabilità, IL MIO PRESIDENTE -