Sci | CdM | gare cancellate a Maribor saranno recuperata a Kranjska Gora

Roma, 31 dic. - (Adnkronos) - La Federazione internazionale dello sci (Fis) ha comunicato che la tappa di Coppa del mondo femminile prevista a Maribor in Slovenia, sabato 8 e domenica 9 gennaio, è stata cancellata a causa della mancanza di neve. La sede per il recupero sarà Kranjska Gora, sempre in Slovenia, nelle medesime date e orari. Contestualmente la Federazione ha dato il via libera per le gare maschili che si svolgeranno in Svizzera ad Adelboden, sempre nel weekend dell' 8-9 gennaio. E' invece confermata la seduta di allenamento voluta dal direttore tecnico Gianluca Rulfi, d'intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi, per le ragazze del gruppo di Coppa del mondo a Tarvisio, da lunedì 3 a giovedì 6 gennaio. saranno presenti Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni e ...

