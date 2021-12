Napoli, furto in una nota discoteca: camion utilizzato come ariete (Di venerdì 31 dicembre 2021) Doppio colpo a Napoli. Una banda di malviventi è entrata in azione nel giorno dell’antivigilia di Natale. Il gruppo, specializzato in furti, ha preso di mira la nota discoteca di Agnano, il Common Ground e deposito della Partenope Servizi sempre in via Scarfoglio. Ad anticipare la notizia è Il Mattino. furto nella discoteca di Agnano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Doppio colpo a. Una banda di malviventi è entrata in azione nel giorno dell’antivigilia di Natale. Il gruppo, specializzato in furti, ha preso di mira ladi Agnano, il Common Ground e deposito della Partenope Servizi sempre in via Scarfoglio. Ad anticipare la notizia è Il Mattino.nelladi Agnano L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

S_Morello91 : RT @ultimenotizie: L'albero di Natale del consiglio comunale di #Napoli è stato rubato per la seconda volta. L'abete è stato portato poco d… - Dukedesajvas : ?? Poteva accadere a #Napoli e invece... #Cancelo #SputtaNapoli #ognimondoèpaese ??????? - albertomarazzi : RT @ultimenotizie: L'albero di Natale del consiglio comunale di #Napoli è stato rubato per la seconda volta. L'abete è stato portato poco d… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: L'albero di Natale del consiglio comunale di #Napoli è stato rubato per la seconda volta. L'abete è stato portato poco d… - GabriNaskia : RT @ultimenotizie: L'albero di Natale del consiglio comunale di #Napoli è stato rubato per la seconda volta. L'abete è stato portato poco d… -