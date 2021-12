Migliori videogiochi in uscita: Gennaio 2022 | Elenco (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ecco i Migliori videogiochi in uscita a Gennaio 2022: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch! Per iniziare: buon anno nuovo! Dicembre ha chiuso il 2021 e siamo pronti per inaugurare il 2022 con una nuova lineup di videogiochi! Cosa ci porta il nuovo anno? Scopriamolo subito insieme! Tra i nuovi arrivi segnaliamo Leggende Pokémon: Arceus. Ambientato nella regione di Hisui, ovvero la Sinnoh del passato, il titolo trae spunto dall’epoca Feudale giapponese. Pokémon e umani non hanno ancora forgiato il legame di amicizia tipico dei titoli precedenti: sarete in grado di affrontare il viaggio attraverso una landa inesplorata e abitata da creature potenti e misteriose? Un’altra interessante novità è Wanderer, titolo ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ecco iin: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch! Per iniziare: buon anno nuovo! Dicembre ha chiuso il 2021 e siamo pronti per inaugurare ilcon una nuova lineup di! Cosa ci porta il nuovo anno? Scopriamolo subito insieme! Tra i nuovi arrivi segnaliamo Leggende Pokémon: Arceus. Ambientato nella regione di Hisui, ovvero la Sinnoh del passato, il titolo trae spunto dall’epoca Feudale giapponese. Pokémon e umani non hanno ancora forgiato il legame di amicizia tipico dei titoli precedenti: sarete in grado di affrontare il viaggio attraverso una landa inesplorata e abitata da creature potenti e misteriose? Un’altra interessante novità è Wanderer, titolo ...

