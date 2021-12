LPL | si parte | via il 10 gennaio Look rinnovato e nuove organizzazioni

Leggi su esports247

(Di venerdì 31 dicembre 2021) L’attesa dei fan di League of Legends è ormai quasi finita. Manca soltanto una settimana all’avvio dei vari campionati regionali e nazionali che sancirà l’inizio della stagione agonistica 2022. La LPL sarà una delle prime leghe regionali a partire: il “DDay” è fissato per il 10, come ha confermato Riot Games su Twitter. Ma quali saranno le gare che animeranno questo primo giorno? Su questo aspetto non sono ancora emersi dettagli, anche se nel giro di qualche giorno dovrebbe essere rivelato il programma completo della Spring Split. With a brand new, the 2022 #LPL Spring Split will officially begin on January 10th at 01:00 PST // 10:00 CET! Crazy Is Our Game! ? pic.twitter.com/MfLVblI5ra — LPL (@lplenglish) December 30, 2021 Dopo aver cambiato il suo logo ufficiale nel 2020, la LPL mostra un “nuovo di zecca” anche ...