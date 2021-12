Le migliori polemiche del 2021 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Se il 2020 era stato l’anno del cambiamento, delle chiusure, della resistenza, il 2021 è stato l’anno della convivenza, dell’accettazione, del vediamo che succede. Ma è stato anche l’anno delle vittorie, per noi, l’estate che ricorderemo per sempre. Lo sport è tornato a fare capolino tra i momenti felici degli italiani proprio quando ce n’era più bisogno: siamo stati tutti azzurri, che si trattasse di parare un rigore a Bakayo Saka, di fare i cento metri in 9’80 o di schiacciare a terra quel pallone oltre il muro sloveno. Eppure anche in anno sportivamente gagliardo non ci siamo fatti mancare la discussione. Spesso il concetto di polemica viene sminuito, trattato alla stregua di un boxino morboso della colonna di destra dei giornali, quando invece il dibattito sarebbe parte integrante della democrazia, lo strumento con cui l’opinione pubblica cerca risposte a temi ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Se il 2020 era stato l’anno del cambiamento, delle chiusure, della resistenza, ilè stato l’anno della convivenza, dell’accettazione, del vediamo che succede. Ma è stato anche l’anno delle vittorie, per noi, l’estate che ricorderemo per sempre. Lo sport è tornato a fare capolino tra i momenti felici degli italiani proprio quando ce n’era più bisogno: siamo stati tutti azzurri, che si trattasse di parare un rigore a Bakayo Saka, di fare i cento metri in 9’80 o di schiacciare a terra quel pallone oltre il muro sloveno. Eppure anche in anno sportivamente gagliardo non ci siamo fatti mancare la discussione. Spesso il concetto di polemica viene sminuito, trattato alla stregua di un boxino morboso della colonna di destra dei giornali, quando invece il dibattito sarebbe parte integrante della democrazia, lo strumento con cui l’opinione pubblica cerca risposte a temi ...

Advertising

lUltimoUomo : Tra cui la trattativa Stato-Bonucci, un terzino comunista e gli inglesi che rosicano. - Anna__polly : Com'era? Ne usciremo migliori? Minchia, a me sembra un'umanità sempre più al collasso! Soprattutto sui social vedo… - purple_lady18 : Perché io veramente capisco tutto ma non queste polemiche in cui 'eH mA gLi UoMiNi sOn tUtTi cOsÌ' e poi sempre a p… - mariobianchi18 : Il #27dicembre 1948 è nato #GérardDepardieu. Un gradasso arcinoto per la simpatia e la sfrontatezza mostrata davant… -