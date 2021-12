I momenti più belli del 2021 dell’Inter: Scudetto, ma non solo. Il video (Di venerdì 31 dicembre 2021) I momenti più belli del 2021 dell’Inter Si sta per concludere il 2021. Un anno importante con l’Inter è tornata a trionfare con la conquista del 19esimo Scudetto nel mese di maggio. Pochi mesi prima il club aveva cambiato il proprio logo rinnovandolo in chiave moderna. Nell’ultimo periodo la qualificazione agli ottavi di Champions League e il record di gol del club in Serie A nell’anno solare. Per celebrare la conclusione dell’anno il club nerazzurro ha racchiuso in un video i momenti più belli dell’anno che sta per concludersi. Ecco il video realizzato, come sempre, da Inter Media House: L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) IpiùdelSi sta per concludere il. Un anno importante con l’Inter è tornata a trionfare con la conquista del 19esimonel mese di maggio. Pochi mesi prima il club aveva cambiato il proprio logo rinnovandolo in chiave moderna. Nell’ultimo periodo la qualificazione agli ottavi di Champions League e il record di gol del club in Serie A nell’anno solare. Per celebrare la conclusione dell’anno il club nerazzurro ha racchiuso in unpiùdell’anno che sta per concludersi. Ecco ilrealizzato, come sempre, da Inter Media House: L'articolo proviene da intermagazine.

