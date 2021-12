Don’t Look Up, ma che succede (nella realtà) se un meteorite ci minaccia? (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un’enorme cometa sta per schiantarsi contro la Terra, ma i disperati tentativi di due scienziati di salvare il pianeta dalla distruzione si scontrano con calcoli elettorali, accordi sottobanco e da ridicole campagne negazioniste. È la trama di Don’t Look Up, il nuovo film di Adam McKay (su Netflix) con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence nei panni degli scienziati e Meryl Streep nei panni di una spregiudicata presidente degli Stati Uniti. Al di là della fantascienza, però, la possibilità che un gigantesco corpo celeste impatti contro la Terra è tutt’altro che remota, essendo tra l’altro già successo in passato (come insegnano i dinosauri). Così a novembre la Nasa ha avviato la missione Dart che valuterà le possibilità tecniche di difendere la Terra da un eventuale oggetto spaziale in rotta di collisione con il nostro pianeta. A bordo c’è anche il ... Leggi su formiche (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un’enorme cometa sta per schiantarsi contro la Terra, ma i disperati tentativi di due scienziati di salvare il pianeta dalla distruzione si scontrano con calcoli elettorali, accordi sottobanco e da ridicole campagne negazioniste. È la trama diUp, il nuovo film di Adam McKay (su Netflix) con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence nei panni degli scienziati e Meryl Streep nei panni di una spregiudicata presidente degli Stati Uniti. Al di là della fantascienza, però, la possibilità che un gigantesco corpo celeste impatti contro la Terra è tutt’altro che remota, essendo tra l’altro già successo in passato (come insegnano i dinosauri). Così a novembre la Nasa ha avviato la missione Dart che valuterà le possibilità tecniche di difendere la Terra da un eventuale oggetto spaziale in rotta di collisione con il nostro pianeta. A bordo c’è anche il ...

Advertising

CarloCalenda : Veramente ho detto il contrario. “Nessuno, me compreso, avrebbe potuto pulire Roma in tre mesi”Oramai i titoli sono… - valigiablu : Don’t Look Up: la catastrofe che non sappiamo guardare | @matteoplatone - beppesevergnini : Il miglior film del 2021, per distacco. DON’T LOOK UP ridicolizza conservatori idioti, liberali ipocriti, guru te… - RomanoDeCore : RT @CarloCalenda: Veramente ho detto il contrario. “Nessuno, me compreso, avrebbe potuto pulire Roma in tre mesi”Oramai i titoli sono un mo… - SofiaMa07413947 : RT @marcotravaglio: DON'T LOOK COVID L’altroieri, col favore delle tenebre, Draghi ha partorito un decreto scritto in sanscrito da una squa… -

Ultime Notizie dalla rete : Don’t Look Natale 1983: Una poltrona per due. Natale 2021: «Don't look up» Corriere della Sera