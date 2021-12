Capello: «Allegri non doveva tornare, Insigne sbaglia. Scudetto? Dico Inter» (Di venerdì 31 dicembre 2021) Fabio Capello, nella sua Intervista al Messaggero, ha toccato diversi temi riguardanti la Serie A: ecco le sue dichiarazioni Fabio Capello, ai microfoni del Messaggero, parla di Serie A e non solo. PLAYOFF ITALIA – «Me lo auguro con tutto il cuore anche se sarà complicato. Le due partite negli spareggi che ci attendono sono molto impegnative. L’augurio che posso fare a Mancini è di riuscire ad avere tutti i calciatori a disposizione e poter quindi avere possibilità di scelta. Se tornano Spinazzola, Pellegrini, Zaniolo e Immobile al massimo della forma, le chance aumentano».ROMA E LAZIO – «Quando arrivano due allenatori nuovi, anche se sono preparati come Maurizio e José, ci vuole del tempo. Perché puoi studiare la rosa quanto vuoi, allenarla è un’altra cosa. Le faccio un esempio: Allegri è andato via dalla ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Fabio, nella suavista al Messaggero, ha toccato diversi temi riguardanti la Serie A: ecco le sue dichiarazioni Fabio, ai microfoni del Messaggero, parla di Serie A e non solo. PLAYOFF ITALIA – «Me lo auguro con tutto il cuore anche se sarà complicato. Le due partite negli spareggi che ci attendono sono molto impegnative. L’augurio che posso fare a Mancini è di riuscire ad avere tutti i calciatori a disposizione e poter quindi avere possibilità di scelta. Se tornano Spinazzola, Pellegrini, Zaniolo e Immobile al massimo della forma, le chance aumentano».ROMA E LAZIO – «Quando arrivano due allenatori nuovi, anche se sono preparati come Maurizio e José, ci vuole del tempo. Perché puoi studiare la rosa quanto vuoi, allenarla è un’altra cosa. Le faccio un esempio:è andato via dalla ...

