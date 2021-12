Calcio: Conte, 'domani Ranieri un nemico in campo, poi andremo a cena insieme' (Di venerdì 31 dicembre 2021) Londra, 31 dic. - (Adnkronos) - "È una brava persona, un brav'uomo, questo per me conta moltissimo. Poi è un grande manager, ha fatto una cosa incredibile al Leicester, ma ha fatto bene ovunque anche in Spagna, Francia e Italia. Devi essere molto bravo, aperto alle culture per fare il manager in nazioni differenti". Lo dice l'allenatore del Tottenham Antonio Conte alla vigilia del match con il Watford guidato in panchina dall'amico Claudio Ranieri. "Le nostre famiglie sono amiche, ma per me domani è un nemico. Dall'inizio alla fine saremo avversari, poi organizzeremo una cena insieme", aggiunge Conte in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Londra, 31 dic. - (Adnkronos) - "È una brava persona, un brav'uomo, questo per me conta moltissimo. Poi è un grande manager, ha fatto una cosa incredibile al Leicester, ma ha fatto bene ovunque anche in Spagna, Francia e Italia. Devi essere molto bravo, aperto alle culture per fare il manager in nazioni differenti". Lo dice l'allenatore del Tottenham Antonioalla vigilia del match con il Watford guidato in panchina dall'amico Claudio. "Le nostre famiglie sono amiche, ma per meè un. Dall'inizio alla fine saremo avversari, poi organizzeremo una", aggiungein conferenza stampa.

