(Di venerdì 31 dicembre 2021) . Un piccolo contributo per compensare l’aumento del costi in arrivo Il 2022 sta per cominciare con una sorpresa sgradita aglimobilisti.se ci fosse già poco da pagare per mantenere le proprie vetture, è arrivata anche la nuova stangata sulladell’. Una richiesta espressa del L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

robicassandra : RT @vlarcinese: Acclarato che la revisione Irpef è regressiva, ci viene ora detto 'ma abbiamo fatto l'assegno unico'. Peccato che l'AU rimp… - AndreaRoventini : RT @vlarcinese: Acclarato che la revisione Irpef è regressiva, ci viene ora detto 'ma abbiamo fatto l'assegno unico'. Peccato che l'AU rimp… - mircodibasilio : RT @vlarcinese: Acclarato che la revisione Irpef è regressiva, ci viene ora detto 'ma abbiamo fatto l'assegno unico'. Peccato che l'AU rimp… - VisonaNicola : RT @vlarcinese: Acclarato che la revisione Irpef è regressiva, ci viene ora detto 'ma abbiamo fatto l'assegno unico'. Peccato che l'AU rimp… - g_bertoncello : RT @vlarcinese: Acclarato che la revisione Irpef è regressiva, ci viene ora detto 'ma abbiamo fatto l'assegno unico'. Peccato che l'AU rimp… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus revisione

... in forma dispesa, a chi riceve la terza dose di vaccino e il governo si dice pronto a discuterne. Secondo uno studio c ondotto in Sudafrica , non ancora sottoposto aparitaria, la ...... e le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio dellalegale) sono prorogate ... Decreto Milleproroghe 2022: turismo eterme l'articolo 12 del Decreto Milleproroghe stabilisce ...Sono 126.888 i nuovi casi e 156 i morti. Crescono ancora ricoveri (+288) e terapie intensive (+41, 134 ingressi del giorno). Tasso di positività all'11%. Oltre 39mila contagi e 36 decessi in Lombardia ...Bonus revisione auto: partono le domande, come richiederlo. Un piccolo contributo per compensare l'aumento del costi in arrivo ...