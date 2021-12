ATP Cup 2022, la prima giornata: si inizia a mezzanotte, piatto forte Tsitsipas-Hurkacz (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il tennis torna subito in primissima linea. Mentre in Italia staremo brindando all’anno nuovo, a Sydney si imbracceranno le racchette per l’inizio dell’ATP Cup, arrivata alla terza edizione. Fra poche ore comincerà la caccia alla Russia, vincitrice lo scorso anno in finale sull’Italia ma che quest’anno si presenta con una squadra assai corta a causa delle positività al Covid. In concomitanza con la nostra mezzanotte, il 2022 con le sfide tra Cile e Spagna, valida per il gruppo A, e quella tra Argentina e Georgia, per il gruppo D. Partite entrambe abbastanza decise sulla carta: gli iberici hanno una squadra più lunga e di talento rispetto ai sudamericani, che baseranno le loro possibilità sul rendimento di Cristian Garin, ma bisogna monitorare le condizioni di Roberto Bautista Agut dopo la positività del suo allenatore Daniel Gimeno Traver. In ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il tennis torna subito in primissima linea. Mentre in Italia staremo brindando all’anno nuovo, a Sydney si imbracceranno le racchette per l’inizio dell’ATP Cup, arrivata alla terza edizione. Fra poche ore comincerà la caccia alla Russia, vincitrice lo scorso anno in finale sull’Italia ma che quest’anno si presenta con una squadra assai corta a causa delle positività al Covid. In concomitanza con la nostra, ilcon le sfide tra Cile e Spagna, valida per il gruppo A, e quella tra Argentina e Georgia, per il gruppo D. Partite entrambe abbastanza decise sulla carta: gli iberici hanno una squadra più lunga e di talento rispetto ai sudamericani, che baseranno le loro possibilità sul rendimento di Cristian Garin, ma bisogna monitorare le condizioni di Roberto Bautista Agut dopo la positività del suo allenatore Daniel Gimeno Traver. In ...

