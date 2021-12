Assegno unico e universale: l'informativa dell'INPS per dipendenti e autonomi - SCARICA ALLEGATO (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dal mese di marzo 2022 , l’Assegno unico verrà erogato direttamente dall’INPS a seguito della domanda del lavoratore presentata tramite il sito dell’INPS, i patronati o il Contact center dell’Istituto.... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dal mese di marzo 2022 , l’verrà erogato direttamente dall’a seguitoa domanda del lavoratore presentata tramite il sito, i patronati o il Contact center’Istituto....

Advertising

marattin : I 6 mld aggiuntivi - ogni anno - dell’assegno unico universale (che in gran parte vanno ai redditi inferiori a 40.0… - elenabonetti : Il 2021 si chiude con l’Assegno unico e universale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, un impegno che abbiamo preso e… - elenabonetti : Mancano pochi giorni alla partenza delle domande per l’assegno unico e universale. Insieme all’introduzione dell’as… - SkydAnc3R : In effetti li aspettavo al varco sul collegare nel discorso l'assegno unico. Ci risentiamo nel 2023 quando tireremo… - PierrStudio : RT @INPS_it: #AssegnoUnico e universale per i #figli: informativa per le #aziende -