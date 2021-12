(Di venerdì 31 dicembre 2021) commentaa Soriano Calabro, in provincia di, dove un, G. D. M., è statodi pistola. L'uomo era appena uscito da un parrucchiere quando una persona non ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Agguato a Vibo Valentia, 40enne ucciso a colpi di arma da fuoco #vibovalentia -

Ultime Notizie dalla rete : Agguato Vibo

... in provincia diValentia , dove un uomo, nel pomeriggio, è stato ucciso in un. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 i cui medici non hanno potuto fare altro che constatarne il ...Ricordando che "il contagio possibile è sempre in", Lagalla ha esortato tutti a trascorrere ... Cosenza, Crotone,Valentia e Reggio Calabria, nel solco di un forte impegno alla ...VIBO VALENTIA. Agguato a colpi d'arma da fuoco a Vibo Valentia. Giuseppe De Masi, 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, di Sorianello, è stato ucciso. Era appena uscito dal salone del barbiere. Ad ...Era proprietario di un autolavaggio Giuseppe De Masi, 39 anni, di Sorianello, già coinvolto in un'operazione antindrangheta nella zona delle Preserre ...