Traffico Roma del 30-12-2021 ore 17:30 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera Bentrovati redazione Sonia cerquetani code per incidente sulla tangenziale est dalla Tiburtina allo svincolo A24 verso San Giovanni di conseguenza difficoltà per chi dà la A24 deve entrare sulla tangenziale est incidente anche in città su viale Marconi altezza via Righi code per lavori in uscita da Roma sulla via Salaria tra la tangenziale è il aeroporto dell'Urbe rallentamenti e code sulla via Cassia tra via di Grottarossa e via della Giustiniana nelle due direzioni tu raccordo anulare rallentamenti e code in carreggiata esterna Gra Tuscolana file anche interna tra Flamini e Salaria è più avanti tra lo svincolo A24 è l'app resistina domani 31 dicembre le metropolitane la Roma-lido e il cubano della ferrovia Roma Nord saranno in servizio fino alle 2:30 di notte per Busto e tra me e ...

