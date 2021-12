Sul Quirinale Brugnaro “vede doppio” | gli piace Draghi ma non gli dispiace Berlusconi

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Rifiuta l’etichetta di «centro», cui preferisce quella di «area del lavoro» intesa come rassemblement di «tutte quelle persone che vengono dal mondo civico o sono rimaste deluse dalla politica». Non brilla certo per originalità Luigi, dinamico sindaco di Venezia e animatore con Giovanni Toti di Coraggio Italia, l’ultimo nato del centrodestra. Unbonsai, lo si potrebbe finire: come il Cav è imprenditore e predilige la società civile alle nomenclature politiche e quindi la concretezza dei risultati alle alchimie parlamentari. Sarebbe perfetto se le sue parole non suonassero come un déjà entendu, un già sentito. Dal Cavaliere, appunto. Ciò non toglie, ovviamente, che le sue parole abbiano peso, soprattutto in vista dell’appuntamento delè il leader di Coraggio Italia Tanto più che, ...