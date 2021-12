Scontro tra Lulù Selassié e Sophie Codegoni: ecco cos’è accaduto (VIDEO) (Di giovedì 30 dicembre 2021) Scoppia uno Scontro tra le due gieffine Lulù Selassié e Sophie Codegoni a causa delle frecciatine su Jessica. ecco cos’è accaduto In Casa sono tornate le discussioni, le due gieffine Lulù Selassié e Sophie Codegoni si sono appena scontrate a causa di Jessica. Sophie Codegoni era a tavola con le altre gieffine mentre discuteva delle nomination e della scelta di Jessica di aver voluto nominare il nuovo entrato Alessandro Basciano. La giovane modella Sophie ha istaurato un ottimo rapporto con Alessandro nonostante Jessica gli aveva riferito il suo interesse nei confronti del giovane. Sophie in queste ultime ore stava ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Scoppia unotra le due gieffinea causa delle frecciatine su Jessica.In Casa sono tornate le discussioni, le due gieffinesi sono appena scontrate a causa di Jessica.era a tavola con le altre gieffine mentre discuteva delle nomination e della scelta di Jessica di aver voluto nominare il nuovo entrato Alessandro Basciano. La giovane modellaha istaurato un ottimo rapporto con Alessandro nonostante Jessica gli aveva riferito il suo interesse nei confronti del giovane.in queste ultime ore stava ...

