Roma | Francesco Rutelli | ' Restaurate la statua di Anita Garibaldi al Gianicolo'

(Di giovedì 30 dicembre 2021) ex sindaco di , lancia un appello al Campidoglio e alle varie soprintendenze per ladial, nell'omonimo piazzale. Leggi anche > L'attuale presidente dell'Anica, per ...

Advertising

lapoelkann_ : Vi ho parlato di lui più volte: per 43 anni, ogni giorno, ha aiutato gli ultimi. Tutti senza distinzione. Papa Fran… - virginiaraggi : Auguri di buon lavoro a Francesco Lo Voi, nominato oggi dal Csm nuovo Procuratore di Roma. Un magistrato che saprà… - alehugme3 : Sarebbe una bastardata, anche se con un senso, intitolare lo stadio Olimpico di Roma, dove gioca anche la Lazio, in… - marcnever : RT @PBerizzi: Due anni fa. Fotomontaggio in prima pagina sul Secolo d'Italia. Il benvenuto di Francesco Storace alla mia rubrica #Pietre su… - MattiaGallo17 : RT @davidedesario: Francesco Rutelli parla del suo libro a Cortina d'Ampezzo e lancia un appello su Roma: 'Restaurate il monumento di Anita… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Francesco

leggo.it

...accorato appello alle istituzioni durante la presentazione del suo libro ' Tutte le strade partono da'. Nell'ambito della rassegna 'Una montagna di libri', presso l'hotel Miramonti,...... la Juventus (per le prossime tre gare allo Stadium), la Lazio, il Napoli, lae il Bologna. Ore 14.50 - Il Papa annulla la visita del presepe in piazza San Pietro Papanon visiterà ...Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma, lancia un appello al Campidoglio e alle varie soprintendenze per la statua di Anita Garibaldi al Gianicolo, nell'omonimo piazzale. Leggi ...RIETI - La sconfitta casalinga col Nomentum porta alla Bf Sport una multa e due giocatori squalificati per due giornate dopo il referto dell'arbitro Volpe di Roma 1, contestato per un ...