Quirinale | Letta | ' Senza unità su un nome il governo cadrebbe Draghi va protetto' Domani l' atteso discorso di Mattarella

Advertising

repubblica : Pd, Letta: 'Sui vaccini è l’ora dell’obbligo. Senza unità sul Quirinale il governo cadrebbe' [di Stefano Cappellini] - repubblica : Pd, Letta: 'Sui vaccini è l’ora dell’obbligo. Senza unità sul Quirinale il governo cadrebbe'… - HuffPostItalia : Enrico Letta: 'Serve l'obbligo vaccinale. Unità sul Quirinale o cade il Governo' - repubblica : RT @eziomauro: Pd, Letta: 'Sui vaccini è l’ora dell’obbligo. Senza unità sul Quirinale il governo cadrebbe' - andvaccaro : Letta: “obbligo vaccinale e smart working“/ “Quirinale? Senza unità Governo crolla” -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Letta

... M5S, Italia Viva e Gruppo Misto potrebbero votare Berlusconi al? 'Se la domanda è ... Maria Elisabetta Alberti Casellati, Marcello Pera, Gianni? 'Ci sono queste persone e tante altre ...Quest'anno le parole del presidente della Repubblica acquistano un valore particolare con il suo congedo, al termine del mandato di 7 anni. Intanto le forze politiche ancora non hanno invidiuato un ...“Il governo sta facendo bene”, afferma il segretario del Partito democratico Enrico Letta in un’intervista a la Repubblica. “Approvo totalmente le misure discusse in cabina di regia e penso che ora bi ...“Il governo sta facendo bene”, afferma il segretario del Partito democratico Enrico Letta in un’intervista a la Repubblica. “Approvo totalmente le misure discusse in cabina di regia e penso che ora bi ...