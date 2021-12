Pillola anti covid, via libera Aifa (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera alla Pillola anti covid “Molnupiravir” di Merck e all’antivirale “Remdesivir” nella terapia contro il virus. L’autorizzazione dell’Agenzia è per il trattamento di pazienti non ospedalizzati con malattia lieve – moderata e con condizioni cliniche che rappresentino fattori di rischio per lo sviluppo del covid grave. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’Agenzia italiana del farmaco ha dato il viaalla“Molnupiravir” di Merck e all’virale “Remdesivir” nella terapia contro il virus. L’autorizzazione dell’Agenzia è per il trattamento di pazienti non ospedalizzati con malattia lieve – moderata e con condizioni cliniche che rappresentino fattori di rischio per lo sviluppo delgrave. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

LaStampa : Dal 4 gennaio in distribuzione la pillola anti-Covid. Cauda (Gemelli): “Utile ma serve vaccinare tutti” - fattoquotidiano : L’Agenzia americana del farmaco ha dato il via libera alla commercializzazione negli Usa del Paxlovid, la pillola a… - AcerboLivio : Pillola anti covid Merck e remdesivir, via libera Aifa – Adnkronos - ilsecoloxix : Le Regioni martedì riceveranno il farmaco #Merck da usare «nei casi lievi e appena si manifestano i primi sintomi»… - calabrianewsit : Pillola anti covid Merck e remdesivir hanno ricevuto il via libera dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) -… -