Papa Francesco | la notizia è stata diffusa poco fa | il triste annuncio

A Portacomaro stazione, alle porte di Asti, è deceduto Delmo Bergoglio, classe 1937, cugino di Papa Francesco. Aveva 84 anni ed era imparentato con l'attuale Pontefice in quanto suo nonno, Angelo Bergoglio, era cugino primo del papà di Jorge Mario Bergoglio, l'attuale Papa. Quando nel marzo del 2013 Bergoglio venne eletto Sommo Pontefice, le televisioni nazionali si riversarono a Portacomaro stazione e anche a Bricco Marmorito dove Delmo e la moglie abitavano. Delmo ebbe modo, così, di raccontare del rapporto di parentela, pur alla lontana, che lo univa al nuovo Papa e di quella volta che giocò in giardino proprio con Jorge Mario, quando entrambi erano piccoli e il futuro Papa era tornato a Portacomaro stazione per una visita insieme ai genitori. I funerali di Delmo Bergoglio, che era ...

