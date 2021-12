Nettuno | vietati botti e fuochi d’artificio a Capodanno | multe fino a 500 euro

(Di giovedì 30 dicembre 2021)– E’ stata firmata pochi minuti fa dal Sindaco diAlessandro Coppola, l’ordinanza a tutela della salute pubblica con il divieto di utilizzo dipirotecnici, petardi eper i due giorni a ridosso di. Il provvedimento sarà in vigore dalle 16 del 31 dicembre e terminerà alle 24 del 1 gennaio, e prevede per i trasgressori sanzioni amministrative pecuniariea 500. Esclusi dal divieto i petardini da ballo della categoria F1, fontane, bengala,gliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti, trottole, girandole e simili. “Proteggiamo noi stessi e i nostri amici a quattro zampe – dichiara il Sindaco diAlessandro Coppola – evitando l’esplosione di ...

