Napoli, troppi contagi e ricoveri: l’ospedale Loreto Mare torna ad essere Covid Hospital (Di giovedì 30 dicembre 2021) l’ospedale Loreto Mare di Napoli torna ad essere Covid Hospital. Lo ha annunciato la Asl Napoli 1 Centro. La decisione è stata presa alla luce dell’aumento esponenziale dei contagi. La riconversione avverrà nel giro di cinque giorni. «Nelle ultime settimane», spiega la Asl, «si sta assistendo a un considerevole incremento dei casi di positività al Covid-19». Cresce «il numero dei pazienti che necessitano di ricovero ospedaliero». Il Loreto Mare e i posti letto C’è quindi l’urgenza di potenziare i posti letto in terapia intensiva. Inoltre, bisogna continuare ad adeguare il processo di riconversione di posti letto di degenza ordinaria in posti letto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 dicembre 2021)diad. Lo ha annunciato la Asl1 Centro. La decisione è stata presa alla luce dell’aumento esponenziale dei. La riconversione avverrà nel giro di cinque giorni. «Nelle ultime settimane», spiega la Asl, «si sta assistendo a un considerevole incremento dei casi di positività al-19». Cresce «il numero dei pazienti che necessitano di ricovero ospedaliero». Ile i posti letto C’è quindi l’urgenza di potenziare i posti letto in terapia intensiva. Inoltre, bisogna continuare ad adeguare il processo di riconversione di posti letto di degenza ordinaria in posti letto ...

