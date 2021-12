Morgan, dopo “Ballando con le stelle” resta in Rai: ecco dove potremmo vederlo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Secondo alcune indiscrezioni, Morgan potrebbe continuare a lavorare in Rai dopo la sua esperienza a “Ballando con le stelle” L’eccentrico artista milanese è stato uno dei ballerini in gara dell’edizione conclusasi da poco del seguitissimo talent show guidato da Milly Carlucci. Ad insegnare i principali passi di danza al cantautore ci ha pensato l’esperta Alessandra L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 30 dicembre 2021) Secondo alcune indiscrezioni,potrebbe continuare a lavorare in Raila sua esperienza a “con le” L’eccentrico artista milanese è stato uno dei ballerini in gara dell’edizione conclusasi da poco del seguitissimo talent show guidato da Milly Carlucci. Ad insegnare i principali passi di danza al cantautore ci ha pensato l’esperta Alessandra L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

yennefair : @fantasuka Spero che Geralt e il gioco in generale ti piacciano perché dopo aver droppato la bomba Arthur Morgan se… - F1N1no : @Yahya85584423 @kekko_molise87 Figurati. Goldman e jp Morgan stanno aiutando tutte e 3 della superlega. Anche la Ju… - gioggiogio : oh morgan e bugo, fate pace adesso perchè dopo la vostra litigata,é andato tutto non di merda,di più. - Riparte_Italia : Lesley-Ann Morgan (Schroders): «Dopo il Covid, gli investitori italiani sembrano meno avversi al rischio» - nrostanner : RT @_Ranca_: Quella di Sanremo con Morgan era pazzesca, specialmente dopo il remix di Morgan -