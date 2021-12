MasterChef Italia su Sky e streaming NOW. Inizio da favola per le sfide in cucina (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il primo ingresso nella cucina di MasterChef Italia non si scorda mai. Giovedì 30 dicembre, su Sky e in streaming su NOW, i cuochi amatoriali che compongono la Masterclass di quest’anno si approprieranno dei fornelli del cooking show con, nel cuore, la speranza di poterli abbandonare il più tardi possibile.Entreranno in cucina Andrea, 41enne maître tra... Leggi su digital-news (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il primo ingresso nelladinon si scorda mai. Giovedì 30 dicembre, su Sky e insu NOW, i cuochi amatoriali che compongono la Masterclass di quest’anno si approprieranno dei fornelli del cooking show con, nel cuore, la speranza di poterli abbandonare il più tardi possibile.Entreranno inAndrea, 41enne maître tra...

