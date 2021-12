Massimo Giletti | “Enrico Mentana può non dare spazio ai no vax perché fa un tg I talk show vivono di contrasti”

(Di giovedì 30 dicembre 2021)torna a parlare dell’opportunità di invitare in trasmissione chi ha posizioni no vax e no green pass e lo fa sul settimanale Oggi. Sul direttore del TgLa7,, che si era espresso dicendo di non volervoce a questo tipo di posizioni, il conduttore di Non è l’Arena afferma: “per me il numero uno. La sua posizione è comprensibile, ma fa un tg; io un programma. Il suo radicalismo è di difficile applicazione ai, chedi. Ovvio che ci sono cialtroni che non sono sullo stesso piano di luminari come il professor Crisanti. E infatti non ce li metto… Devi invitarli, criticarli e smascherarne le fesserie. Se non lo fai, li lasci scorrazzare sui social senza ...

