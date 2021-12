Malore in casa, è morta Pupetta Maresca: addio a lady camorra (Di giovedì 30 dicembre 2021) È deceduta dopo aver accusa un Malore mentre era in casa, Assunta Maresca, alias Pupetta, la prima donna boss della camorra. Aveva 86 anni e si è spenta nella sua abitazione di Castellammare di Stabia dove viveva dopo il carcere. Nonostante l’immediato intervento del 118, per l’anziana donna non c’è stato nulla da fare. Era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 30 dicembre 2021) È deceduta dopo aver accusa unmentre era in, Assunta, alias, la prima donna boss della. Aveva 86 anni e si è spenta nella sua abitazione di Castellammare di Stabia dove viveva dopo il carcere. Nonostante l’immediato intervento del 118, per l’anziana donna non c’è stato nulla da fare. Era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

