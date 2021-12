Juventus, Barcellona in pressing su De Ligt: novità sulla clausola! (Di giovedì 30 dicembre 2021) Juventus che si accinge alla ripresa del campionato per affrontare il Napoli nello spareggio Champions e che ritrova Dybala e Chiesa dopo le loro assenze nelle ultime settimane. Juventus De Ligt mercatoIntanto sul fronte uscite si fa calda anche la situazione De Ligt che potrebbe lasciare i bianconeri in estate. La Gazzetta dello Sport ha parlato così della questione: “Il Barça cerca un difensore per il suo futuro ed è tornato a mettere Matthijs in cima alla sua lista. Nel contratto è stata prevista una clausola da 125 milioni, valida per qualunque club si accordi col giocatore. Negli ultimi giorni si è parlato molto di una clausola “speciale” ridotta, da 75 milioni, valida soltanto per il Barcellona. Una clausola che però non risulta essere inserita nell’accordo del 2019. E allora? E allora la ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 dicembre 2021)che si accinge alla ripresa del campionato per affrontare il Napoli nello spareggio Champions e che ritrova Dybala e Chiesa dopo le loro assenze nelle ultime settimane.DemercatoIntanto sul fronte uscite si fa calda anche la situazione Deche potrebbe lasciare i bianconeri in estate. La Gazzetta dello Sport ha parlato così della questione: “Il Barça cerca un difensore per il suo futuro ed è tornato a mettere Matthijs in cima alla sua lista. Nel contratto è stata prevista una clausola da 125 milioni, valida per qualunque club si accordi col giocatore. Negli ultimi giorni si è parlato molto di una clausola “speciale” ridotta, da 75 milioni, valida soltanto per il. Una clausola che però non risulta essere inserita nell’accordo del 2019. E allora? E allora la ...

