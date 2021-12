In Piemonte vaccini antiCovid direttamente sulle piste da sci (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nell'Hub di Prato Nevoso (CN ) sono stati esauriti gli 84 vaccini a disposizione, eseguiti dal Dottor Enrico Ferreri, al suo ultimo giorno di servizio prima della pensione. Le interviste con il ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nell'Hub di Prato Nevoso (CN ) sono stati esauriti gli 84a disposizione, eseguiti dal Dottor Enrico Ferreri, al suo ultimo giorno di servizio prima della pensione. Le interviste con il ...

Advertising

telecitynews24 : ????PIEMONTE, VACCINI ANTICOVID???? Quasi 34 mila vaccinati, oltre 28 mila le terze dosi?? - QCanavese : PIEMONTE ZONA GIALLA DAL 3 GENNAIO - «Ma le ospedalizzazioni, grazie ai vaccini, sono ancora contenute» - Falloutnatbot : @Ansa_Piemonte Ottimi vaccini .. altro che novax - Ansa_Piemonte : Vaccini sulla neve in Piemonte, grande adesione al Sestriere. Cirio, sensibilizziamo cittadini sull'importanza dell… - alessand_mella : Oggi in #Piemonte 11500 positivi #Covid_19 ma soli 32 ricoveri, ben poco in proporzione. Poi ditemi che i #vaccini… -