Gf Vip, il dolore di Miriana Trevisan per la morte di suo zio: "Lo amavo tanto"

La produzione del reality ha informato della triste perdita la showgirl, che è scoppiata in lacrime. A sostenerla e a confortarla sono stati gli altri inquilini della casa di Cinecittà, da Katia Ricciarelli a Manila Nazzaro.

