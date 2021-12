Finanza Tech | prima società di Salerno quotata in borsa

(Di giovedì 30 dicembre 2021) di Erika Noschesesbarca a Piazza Affari. Ladi consulenza finanziaria fondata e amministrata da Nicola Occhinegro è infattiin. Si tratta dellacittà e la seconda in provincia.è unadi consulenza finanziaria focalizzata su medie aziende italiane che svolge attività di advisoring in operazioni distraordinaria e di supporto alla gestione finanziaria aziendale ordinaria, basato su una piattaforma digitale, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e professionisti altamente competenti. In questo modo permette alle persone responsabili delle scelte di carattere finanziario di avere l’informazione ...

, financial enabler che permette alle PMI di dialogare in ambito finanziario con banche, fintech e investitori, ha chiuso il primo giorno di negoziazione su Euronext Growth Milan con un ...L'indice del listino high -USA tratta in ribasso dello 0,26% alle 19.30 e si muove appena sotto la parità a 16.445,65 punti. 29 - 12 - 2021 19:30La società salernitana ha ottenuto il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati “Warrant Finanza.tech 2021- 2024” sul mercato Mercato Eurone ...Debutto in gran spolvero su Growth Milan per Finanza.tech: il titolo ha guadagnato il 50% a 1,80 euro. In fase di collocamento la società ...